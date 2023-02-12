- По моему мнению, это игрок высочайшего уровня, один из лучших в России. Но тут вопрос в том, что он может подойти одному тренеру под его игровую схему и не подойти другому. Это надо спрашивать у тренеров. Хотел бы я видеть такого игрока в команде? Скорее, да. Он очень сильный ментально, - приводит мнение Обухова "РБ Спорт".
Воспитанник "Спартака" Артем Дзюба дебютировал в чемпионате России в 2006 году. С того момента форвард провел 380 встреч в рамках РПЛ. В активе россиянина 148 голов и 86 результативных передач. В 2015 году Дзюба перебрался из столичного коллектива в "Зенит". С петербуржцами Артем четырежды выигрывал российское первенство, дважды поднимал над головой Кубок России и 4 раза побеждал в Суперкубке России. В составе "Зенита" центрфорвард становился лучшим бомбардиром в истории РПЛ, а также вторым голеадором и третьим ассистентом в истории сине-бело-голубых. Весной 2022 года Дзюба покинул "Зенит" и переехал в "Адану Демирспор". Но уже в ноября игрок покинул турецкий коллектив. Вторую часть сезона Артем проведет в "Локомотиве".
Обухов: хотел бы видеть Дзюбу в "Оренбурге". Артем - игрок высочайшего уровня
Форвард "Оренбурга" Владимир Обухов поделился мнением по поводу Артема Дзюбы.
Фото: ТАСС