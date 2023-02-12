"Я всегда любил футбол и ради футбола играл. Это всё иллюзии: какие-то деньги или еще что?то говорят. Понятно, что возраст, еще что-то, но я еще не наигрался и хочу играть в футбол. Надо играть, пока есть силы. Закончить всегда можно, а вот вернуться… Ты не вернешься, только, может, будешь тренером или еще кем-то", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Напомним, "Пари НН" на этой неделе объявил о подписании контракта с Денисом Глушаковым. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Ранее полузащитник проходил в команде просмотр. Он находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Химками" в начале этого года.
В нынешнем сезоне Глушаков успел провести 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В январе этого года Денису исполнилось 36 лет.
Глушаков: надо играть, пока есть силы. Закончить всегда можно, а вот вернуться...
Полузащитник "Пари НН" Денис Глушаков рассказал о том, почему не завершает карьеру футболиста.
Фото: ФК "Пари НН"