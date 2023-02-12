"Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул. Юрий — особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами. Мне было очень приятно работать вместе с ним. Приятный парень", - цитирует Хиддинка "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня Юрий Жирков заявил, что завершает карьеру футболиста. Последним клубом защитника были "Химки", которые он покинул летом прошлого года. До этого Юрий выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. Кроме того, в активе Жиркова 105 матчей в составе сборной России, в которых он отличился двумя голами. В августе прошлого года Жиркову исполнилось 39 лет.
Хиддинк: мой топ-3 левых защитников мирового класса: Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк включил Юрия Жиркова в свой топ-3 лучших левых защитников.
Фото: ТАСС