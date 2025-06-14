«Я уже говорил об этом. Все и всё понимают», - цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, в мае 27-летний полузащитник вместе с фанатами «Зенита» скандировал кричалку в адрес «красно-белых».
В прошедшем сезоне Мостовой принял участие в 35 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забив 11 голов, а также на его счету пять результативных передач.
Мостовой рассказал, как в сборной отреагировали на его клич в адрес "Спартака"
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как в сборной России отреагировали на его кричалку в адрес московского «Спартака».
Фото: ФК "Зенит"