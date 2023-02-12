"Есть ли смысл скидываться человеку на приобретение вещи, которую он сам считает ненужной и лишней? Да вдобавок ещё и не нуждающемуся человеку. Что-то странное происходит", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Александр Мостовой сообщил, что планирует получать тренерскую лицензию, если найдется спонсор, который поможет ему заплатить за обучение. Ранее Мостовой неоднократно заявлял, что не планирует получать лицензию и считает ее бесполезной.
Напомним, Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии. С августа прошлого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.
Уткин: есть ли смысл скидываться Мостовому на тренерскую лицензию, которую он сам считает ненужной?
Журналист Василий Уткин прокомментировал поиск Александром Мостовым спонсора для получения тренерской лицензии.
Фото: РИА Новости