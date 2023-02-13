- Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться, - передает слова Нобоа "СЭ".
Ранее стало известно, что около пяти утра по московскому времени девушка 37-летнего хавбека "Сочи" Кристиана Нобоа Кевиам Касо вышла в прямой эфир социальных сетей и рассказала о якобы произошедшем избиении со стороны футболиста после того, как она застала его во время измены с двумя женщинами легкого поведения. По словам Касо, рукоприкладство со стороны Кристиана произошло не впервые. После окончания эфира его запись со страницы Касо в социальных сетях была удалена.
Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа рассказала в соцсетях об избиении со стороны футболиста
Нобоа - об обвинениях в избиении своей девушки: меня с ней не было в эту ночь, я никому не изменял и никого не бил
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал обвинение в избиении после измены со стороны своей подруги Кевиам Касо.
Фото: ФК "Сочи"