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Олич: Жирков был недоволен, что подписал контракт с "Челси"

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Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о переходе Юрия Жиркова в "Челси".
Фото: Reuters
- Он сделал очень хорошую карьеру, поиграл за "Челси", хотя он никогда не хотел уезжать из России. Помню, как он был недоволен, что подписал контракт с "Челси", потому что хотел остаться в России и не говорил по-английски. Я ему сказал, что он должен поехать туда, потому что это другой уровень футбола, - приводит слова Олича "СЭ".

Вчера было объявлено, что российский фланговый защитник Юрий Жирков завершил карьеру в 39 лет. Последним клубом Юрия были подмосковные "Химки". Всего на счету воспитанника тамбовского футбола 530 встреч, в которых он забил 38 голов и совершил 102 ассистентских действия. Все свои трофеи в России игрок завоевал в составе ЦСКА и "Зенита". На счету Жиркова 5 чемпионских титула РПЛ, 6 Кубков и Суперкубков России. Также в составе армейского коллектива Юрий выиграл Кубок УЕФА. В июле 2009 года Жирков перебрался в английский "Челси". В АПЛ защитник провел 29 матчей и отдал 7 ассистов. С лондонским коллективом игрок выиграл английское первенство в 2010 году.

В 2011 году Жирков принял решение сменить клуб и стал футболистом махачкалинского "Анжи".


Жирков Челси Олич
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