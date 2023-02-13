- У "Спартака", если менять в тройке атаки кого-либо, качество не падает — замена есть. У "Зенита", если заменить Малкома или Клаудиньо, это очень заметно, не совсем получается игра в атаке, - приводит мнение Тихонова "РБ Спорт".
За 17 туров РПЛ "Зенит" набрал на 6 очков больше, чем "Спартак" и уверенно возглавляет таблицу российского первенства. Коллектив из Санкт-Петербурга отправил в ворота соперников 47 мячей, москвичи забили на 7 голов меньше. В первой части сезона команда Сергея Семака отметилась разгромными победами над "Локомотивом" (5:0), "Оренбургом" (8:0) и "Сочи" (7:0). Бразильский вингер Малком забил за "Зенит" 12 голов в РПЛ, на счету Клаудиньо 3 мяча. Лучшим голеадором "Спартака" является голландец Квинси Промес, забивший 14 голов.
Тихонов: у "Спартака" замены не влияют на качество атаки. У "Зенита" игра без Малкома или Клаудиньо не совсем получается
Фото: Чемпионат.com