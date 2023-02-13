"Дзюба - хороший нападающий? Он был им. Он может выполнять объем работы, когда пашет на поле. В "Зените" этот объем делал последнее время? Нет. Забивал? Да. Но в такой команде, как "Зенит", которая атакует 90% времени, это нетрудно. Сколько забьет за 13 туров? Один", - сказал Быстров в эфире "Матч Премьер".
Напомним, "Локомотив" в среду, 8 февраля, объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона, он будет выступать за "железнодорожников" под 7-м номером. Форвард остался без клуба после расторжения контракта с "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года. Всего он провел за турецкий клуб 5 матчей, в которых отметился одним голом.
Быстров: сколько голов Дзюба забьет за 13 туров? Один
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров поделился ожиданиями от выступлений Артема Дзюбы за "Локомотив"
Фото: ФК "Локомотив"