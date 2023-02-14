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Игрок "Урала" Сунгатулин: Гончаренко идеально чувствует баланс: понимает, когда надо прикрикнуть, а когда поспокойнее

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Российский футболист "Урала" Фаниль Сунгатулин поделился мнением о наставнике команды Викторе Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
- Гончаренко — тренер, который идеально чувствует баланс: понимает, когда надо прикрикнуть, сказать пожестче, а когда, наоборот, поспокойнее. Отмечу еще индивидуальный подход к каждому футболисту. В личных беседах он раскрывает много проблем, - приводит мнение Сунгатулина "РБ Спорт".

"Урал" назначил 45-летнего специалиста из Беларуси Виктора Гончаренко на пост наставника команды в августе 2022 года. С того момента уральский коллектив провел 18 встреч в РПЛ и Кубке России, в которых одержал 10 побед. "Шмели" не знаю поражений уже 10 матчей подряд. Это рекорд "Урала". После 17 проведенных туров команда Гончаренко набрала 21 очко и располагается на 10-й строчке в таблице. В Кубке России уральцам удалось выиграть свой квартет, оставив позади ЦСКА, и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира. В ноябре Виктор был признан лучшим тренером в Беларуси. Это уже 11 премия тренера. Первый официальный матч в рамках РПЛ "Урал" проведет против "Спартака".


Сунгатулин Урал Гончаренко
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