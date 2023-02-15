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Павлюченко - о продлении Абаскаля: когда он приходил в "Спартак", все смеялись, потом переобулись и стали поддерживать

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Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко дал комментарий по поводу продления контракта с наставником красно-белых испанцем Гильермо Абаскалем.
Фото: Getty Images
- Когда Абаскаль приходил в "Спартак", то говорили: "Кто, куда, зачем?" Все смеялись. Потом, когда появился результат и рисунок игры, все очень быстро переобулись и стали поддерживать Абаскаля. Мы же люди какие - сначала надо в грязь, а потом надо целовать. Если руководство посчитало нужным продлить, и если есть результат, то почему нет? Это и доверие со стороны клуба, и толчок. Тренер понимает, что и руководство, и футболисты доверяют, - передает слова Павлюченко "Чемпионат".

33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Под руководством Абаскаля красно-белые уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:4), заняли второе место по итогам осеннего этапа Российской премьер-лиги с 36 набранными очками в 17 матчах и вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России с первого места в группе с "Крыльями Советов", "Зенитом" и воронежским "Факелом".

В начале февраля 2023 года "Спартак" под руководством Абаскаля стал победителем межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, набрав 8 очков в матчах с "Ростовом" (0:0, пен. 2:1), "Краснодаром" (4:0) и "Сочи" (2:0). 13 февраля было официально объявлено о продлении контракта со специалистом, который ранее истекал летом 2023 года. По информации СМИ, заработная плата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 миллиона евро в год против 750 тысяч по прежнему контракту.


Спартак Абаскаль Павлюченко
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