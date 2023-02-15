- Какую команду я люблю больше: "Спартак" или "Рубин"? Моё пребывание в Казани было более продолжительным, у меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В "Рубине" мы были большой семьей, была более здоровая рабочая среда, чем в "Спартаке", - приводит мнение Рианчо Legalbet.
63-летний специалист из Испании Рауль Рианчо был назначен помощником тренера в Рубине в 2009 года и трудился им до 2014 года. Всего в "Рубине" испанец отработал 1795 дней. В 2018 тренер был приглашен на должность ассистента Массимо Карреры в "Спартак". Осенью этого же года итальянец был отправлен в отставку с должности наставника столичного коллектива. Руководство красно-белых приняло решение назначит Рианчо исполняющим обязанности главного тренера. "Спартак" под управлением Рауля провел 6 игр, в которых победил всего 2 раза и потерпел 2 поражения. После того, как москвичей возглавил Олег Кононов, Рианчо покинул "Спартак".
Сейчас "Спартак" возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, который недавно пролонгировал соглашение до 2025 года. Московский коллектив после 17 сыгранных туров осенней части российского первенства располагается на 2-й строчке в таблице.
Рианчо: в "Рубине" была более здоровая рабочая среда, чем в "Спартаке"
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо сравнил условия работы в "Рубине" и московском клубе.
Фото: "Чемпионат"