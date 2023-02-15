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Чалов – о своей результативности: одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров

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Российский форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о причинах своей результативности.
Фото: ПФК ЦСКА
- Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться, - приводит мнение Чалова Sport24.

Российский центрфорвард Федор Чалов летом вернулся из "Базеля", представляющего чемпионат Швейцарии, в котором он находился в полугодичной аренде. Футболист за 17 проведенных поединков в рамках РПЛ забил 10 голов. Также в активе россиянина 2 результативных паса. Контракт воспитанника армейцев с его родным клубом завершается в конце июня 2024 года. В апреле Чалову исполнится 25 лет. В прошлое летнее трансферное окно и нынешнее трансферные окна российское первенство покинули некоторые легионеры. В частности, защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна, защитник "Спартак" Самуэль Жиго и защитник "Зенита" Деян Ловрен.


Чалов ЦСКА
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