- Ситуация с Матюниным выглядит незавершенной? РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, наиболее компетентный орган в России для таких случаев. Можно брать отдельных экспертов, анонимных телеграм-каналов, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет. Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром, - передает слова Каманцева Sport24.
40-летний главный арбитр Алексей Матюнин, входивший в группу судей ФИФА, был отстранен от судейства после скандального матча 26 тура РПЛ сезона-2021/2022 "Химки" - "Крылья Советов" (4:1), который состоялся 24 апреля 2022 года. В этом матче рефери принял несколько сомнительных ключевых решений в пользу команды хозяев поля - в частности, назначил в ворота самарцев пенальти при счете 1:0 в их пользу и удалил с поля двух игроков волжан. Позднее появилась информация, что Матюнин проходил по итогам этого матча проверку на полиграфе, результаты которой привели к его окончательному отстранению.
Каманцев - о Матюнине: РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил причины прекращения работы в качестве арбитра РПЛ Алексея Матюнина.
Фото: МатчПремьер