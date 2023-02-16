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Салихова: был бы Кофрие на кубковом матче, то Родригао больше так высоко не задирал бы ноги

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Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна высказалась по поводу Максимилиано Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"
- Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.Макса не хватало на кубковом матче против "Зенита". Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги, - приводит мнение Заремы "СЭ".

"Спартак" приобрел 26-летнего бельгийца Максимилиано Кофрие, играющего на позиции центрального защитника, летом 2021 года. За свою карьеру в РПЛ футболист принял участие в 18 встречах, в которых сумел отметиться 1 результативной передачей, 5 желтыми карточками и 2 красными карточками. В летнее дозаявочное окно Кофрие покинул столичный коллектив и перебрался в "Клермон", представляющий французский чемпионат. Сегодня Максимилиано празднует свое 26-летие. В матче Кубка России "Зенит" - "Спартак" (0:0,4-2 пен.) произошла стычка с участием бразильца петербуржцев Родригао, итогом которой стало удаление защитника и его дисквалификация на 6 игр турнира.


Кофрие Салихова Зенит Родригао
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