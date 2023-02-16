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Конти: желание вернуться в европейский футбол перевесило опасения по поводу переезда в Россию

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Новобранец "Локомотива" Херман Конти высказался о своих ощущениях перед переездом в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"
- Определенные опасения возникали – по телевизору всякое показывают. Но мое желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения. К тому же, я созвонился с Адольфо Гайчем, Педриньо, Диего Лаксальтом. Они меня заверили, что в России все супер, и нет поводов для беспокойства, - приводит комментарий Конти "СЭ".

"Локомотив" заключил контракт с 28-летним аргентинцем Херманом Конти, играющим на позиции защитника, в конце января этого года. С января 2022 по декабрь 2022 аргентинский футболист защищал цвета "Америки", представляющей чемпионат Бразилии. Также игрок, перешедший в лиссабонскую "Бенфику" летом 2018 года и аргентинского "Колона", играл за мексиканский "Атлас" и бразильскую "Байу". На счету Конти 4 игры в чемпионате Португалии и 3 встречи в рамках Лиги чемпионов. Всего за карьеру новичок столичного коллектива провел 231 игру. В активе Хермана 10 голов и 4 результативных пасов. Своей первый матч России Конти проведет в рамках Кубка России против "Спартака".


Конти Локомотив
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