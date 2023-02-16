– Про интерес "Реала" и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Идет специальная военная операция – это станет проблемой, – приводит слова агента Metaratings.
22-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян второй сезон выступает за "Краснодар". В текущем розыгрыше чемпионата России он забил десять голов и записал на свой счет шесть ассистов. Рыночная стоимость футболиста сборной Армении, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.
Зимой в СМИ появилась информация, что в услугах игрока активно заинтересованы мадридский "Реал" и ПСВ. Отмечалось, что нидерландский клуб намерен летом оформить сделку.
Агент Сперцяна – про интерес со стороны "Реала" и ПСВ: официального предложения не было
Дэвид Манассе, агент полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, отреагировал на слухи о возможном интересе к своему клиенту со стороны мадридского "Реала" и эйндховенского ПСВ.
Фото: ФК "Краснодар"