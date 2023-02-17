- "Спартак" подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход. Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат. Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому что он выиграл Зимний Кубок? – высказался Уткин в эфире свою ютуб канала.
33-летний специалист из Испании Гильермо Абаскаль и "Спартак" пролонгировали соглашение до лета 2025 года. Об этом москвичи сообщили 13 февраля на своих официальных ресурсах. Испанец был назначен наставником столичного коллектива летом 2022 года. Тренер сумел с красно-белыми в осенней части сезона занять 2-е место по итогам 17 проведенных туров, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 баллов. Напомним, что в предыдущем сезоне москвичи под руководством португальца Руя Витории ушли на зимний перерыв на 10-й строчке. В Кубке России "Спартак" одержал победу в своем квартете, выиграв 4 матча из 6. Теперь московскому клубу предстоят матчи плей-офф турнира против "Локомотива".
Уткин: может, "Спартак" продлил контракт с Абаскалем, потому что он выиграл Зимний Кубок?
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о продлении контракта "Спартаком" с Гильермо Абаскалем.
Фото: "Чемпионат"