- "Сепахан", как и "Зенит", лидер своего чемпионата, а уровень иранского футбола достаточно высок. Можно вспомнить хотя бы выступления сборной этой страны на последних чемпионатах мира, - приводит мнение Алипа "Матч ТВ".
Сегодня, 17 февраля, в рамках контрольного поединка между собой сыграют "Зенит" и "Сепахан", представляющий чемпионат Ирана. Встреча пройдет в городе Исфахан. Данный матч является заключительным для петербуржского коллектива в рамках подготовки в возобновлению сезона. Соперник команды Сергея Семака в текущем сезоне после 20 сыгранных туров располагается на 1 месте, имея в своем активе 42 очка в национальном первенстве. Сборная Ирана по футболу принимала участие в двух ЧМ подряд в 2018 и 2022 году. Команда не смогла преодолеть групповой этап. Действующий чемпион РПЛ "Зенит" является лидером нынешнего розыгрыша российского первенства.
Алип – о матче с "Сепаханом": уровень футбола в Иране достаточно высок
Защитник "Зенита" Нуралы Алип поделился мнением об уровне иранского футбола.
Фото: ФК "Зенит"