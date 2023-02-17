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"РИА Новости": футболисты "Ростова" не получают зарплату с октября

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В "Ростове" сформировалась задолженность по заработной плате перед игроками более чем за три месяца.
Фото: ФК "Ростов"
Футболисты команды с берегов Дона не получают положенные по контракту выплаты с ноября.

– Последняя зарплата была за октябрь, – сообщил источник.

В самом клубе пока никак не прокомментировали ситуацию. Отметим, что задолженность перед спортсменами не мешает команде Валерия Карпина идти среди лидеров таблицы чемпионата России. "Ростов" заработал 35 очков после 17-ти сыгранных туров. Такой багаж позволяет клубу с берегов Дона располагаться на третьей строчке в РПЛ. При этом отрыв от "Зенита", который уверенно возглавляет чемпионскую гонку, насчитывает семь баллов.

Источник: "РИА Новости Спорт"


Ростов Карпин
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