"РИА Новости": футболисты "Ростова" не получают зарплату с октября

В "Ростове" сформировалась задолженность по заработной плате перед игроками более чем за три месяца.

Фото: ФК "Ростов"





– Последняя зарплата была за октябрь, – сообщил источник.



В самом клубе пока никак не прокомментировали ситуацию. Отметим, что задолженность перед спортсменами не мешает команде Валерия Карпина идти среди лидеров таблицы чемпионата России. "



Источник: Футболисты команды с берегов Дона не получают положенные по контракту выплаты с ноября.– Последняя зарплата была за октябрь, – сообщил источник.В самом клубе пока никак не прокомментировали ситуацию. Отметим, что задолженность перед спортсменами не мешает команде Валерия Карпина идти среди лидеров таблицы чемпионата России. " Ростов " заработал 35 очков после 17-ти сыгранных туров. Такой багаж позволяет клубу с берегов Дона располагаться на третьей строчке в РПЛ. При этом отрыв от " Зенита ", который уверенно возглавляет чемпионскую гонку, насчитывает семь баллов.Источник: "РИА Новости Спорт"