По сообщениям источника, "Локомотив" установил ценник на своего 26-летнего капитана Дмитрия Баринова, выступающего на позиции опорного хавбека. "Железнодорожники" готовы продать своего воспитанника за 10-12 млн евро российскому клубу и за 7-8 млн клубу из Европы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что действующий чемпион РПЛ "Зенит" рассматривает Баринова в качестве замены Далеру Кузяеву, который может покинуть клуб по окончании сезона.
Дмитрий Баринов в этом сезоне провел 20 игр за "Локомотив" во всех турнирах. В активе полузащитника 1 гол и 1 ассист за столичный коллектив. Контракт россиянина с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" не продаст Баринова "Зениту" дешевле 10 млн евро
Стала известна сумма, за которую "Локомотив" готов продать своего российского полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"