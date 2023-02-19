- Уход Олакунле из "Краснодара" летом действительно возможен. Интерес от французских клубов? Не могу об этом говорить, - передает слова Д'Авилы Sport24.
20-летний нигерийский левый вингер Олакунле Олусегун выступает за команды из системы "Краснодара" с августа 2021 года. В текущем сезоне на счету нападающего 5 забитых мячей и 2 результативных паса в 15 матчах за главную команду "быков" во всех турнирах, в том числе 4 гола и 2 голевых передачи в 13 матчах Российской премьер-лиги. Контракт Олусегуна с "быками" истекает в июне 2026 года, его оценочная трансферная стоимость составляет 1,7 миллиона евро.
Агент: уход Олусегуна из "Краснодара" летом действительно возможен
Агент нигерийского форварда "Краснодара" Олакунле Олусегуна Вильям Д’Авила рассказал о возможности ухода игрока по завершении сезона в другую команду.
Фото: ФК "Краснодар"