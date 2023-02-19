"От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных - решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь - играть в основе. Ничего невозможного нет. Мое мнение - Захарян круче Мудрика", - цитирует Валентича "РБ Спорт".
Напомним, летом 2022 года стало известно, что "Челси" ведет переговоры по трансферу 19-летнего российского полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Лондонцы хотели активировать опцию выкупа футболиста, однако в итоге переход не состоялся.
В этом сезоне Захарян провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Бывший защитник "Анжи" Валентич: Захарян круче Мудрика
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Никола Валентич поделился мыслями о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РПЛ