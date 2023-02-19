Как сообщает источник, "Зенит" рассматривает Александра Коваленко как один из вариантов на усиление, если Далер Кузяев не продлит свой контракт с клубом.
Напомним, по информации СМИ Кузяев не хочет продлевать контракт с "Зенитом", так как ожидает предложений от европейских клубов. Действующее соглашение игрока рассчитано до окончания этого сезона. В текущем сезоне 30-летний российский полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Права на Александр Коваленко принадлежат "Сочи". В этом сезоне 19-летний футболист выступает на правах аренды за самарские "Крылья Советов". На его счету 20 матчей за клуб, в которых он оформил 2+3 по системе гол плюс пас.
Источник: "Чемпионат"
Чемпионат: "Зенит" может приобрести полузащитника "Сочи" Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом
Полузащитник "Сочи" Александра Коваленко, который сейчас находится в аренде в "Крыльях Советов", может стать игроком "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"