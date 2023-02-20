"Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу - подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет. Предложение от "Зенита" изначально было для Караваева в приоритете. Мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит, чтобы подписать новый контракт. Сейчас мяч на стороне клуба - решение, останется Караваев в команде или нет, зависит исключительно от руководства", - цитирует Бакулина "Sport24".
Воспитанник московского ЦСКА Вячеслав Караваев перебрался в "Зенит" из нидерландского клуба "Витесс" в сентябре 2019 года. Сумма трансфера ориентировочно составила 7 миллионов евро. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета этого года. В этом сезоне 27-летний россиянин принял участие в 16 матчах за "сине-бело-голубых", в которых отдал 2 ассиста. Всего в активе защитника 102 игры за "Зенит" и 4 забитых мяча. Transfermakt оценивает текущую стоимость футболиста в шесть млн евро. По итогам весенней части РПЛ "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя "Спартак" на 6 очков.
"Sport24": Караваев согласовал новый контракт с "Зенитом"
Агент защитника "Зенита" Вячеслава Караваева Иван Бакулин подтвердил, что стороны договорились о новом контракте.
Фото: ФК "Зенит"