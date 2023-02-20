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Агент Жемалетдинова: конечно, Рифату хочется играть, но надо набрать кондиции

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы.
Фото: РПЛ
"Есть надежда, что Жемалетдинов вернется в марте? Надежда всегда есть. Наверное, внутренне футболист считает, что он уже готов. Конечно, ему хочется, была большая пауза. Но надо набрать кондиции, войти в определенное физическое состояние, поймать игровой тонус", - приводит слова Шпинева "РБ Спорт".

Напомним, Рифат Жемалетдинов получил серьезную травму в июне прошлого года. Ему диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. После проведения операции стало известно, что полузащитник пропустит от 7 до 9 месяцев.

Рифат Жемалетдинов в предыдущем сезоне сыграл за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт Жемалетдинова с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.


Жемалетдинов Локомотив
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