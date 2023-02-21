Как сообщает источник, Гогуа подписал с "Истиклолом" контракт до конца 2023 года. Ранее футболист находился на просмотре в "Химках", но в итоге не стал игроком подмосковной команды.
Напомним, Седрик Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 годы. За это время он провел всего 5 матчей в составе "армейцев", отметившись одним забитым голом. Последний год футболист находится в статусе свободного агента. После ухода из ЦСКА он перебрался в казахстанский "Туран", но почти сразу покинул клуб из-за проблем с получением визы.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": экс-защитник ЦСКА Гогуа подписал контракт с "Истиклолом". Ранее он был на просмотре в "Химках"
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел в "Истиклол" из Таджикистана.
Фото: ПФК ЦСКА