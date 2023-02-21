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"РБ Спорт": экс-защитник ЦСКА Гогуа подписал контракт с "Истиклолом". Ранее он был на просмотре в "Химках"

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Ивуарийский защитник Седрик Гогуа перешел в "Истиклол" из Таджикистана.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, Гогуа подписал с "Истиклолом" контракт до конца 2023 года. Ранее футболист находился на просмотре в "Химках", но в итоге не стал игроком подмосковной команды.

Напомним, Седрик Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 годы. За это время он провел всего 5 матчей в составе "армейцев", отметившись одним забитым голом. Последний год футболист находится в статусе свободного агента. После ухода из ЦСКА он перебрался в казахстанский "Туран", но почти сразу покинул клуб из-за проблем с получением визы.

Источник: "РБ Спорт"


Гогуа Истиклол Химки
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