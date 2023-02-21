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Пресс-атташе "Волги" – о словах Слуцкого про поле в Ульяновске: поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу

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Пресс-атташе "Волги" Олег Савинов отреагировал на комментарий Леонида Слуцкого, в котором тренер раскритиковал поле в Ульяновске.
Фото: ТАСС
- Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было, - приводит комментарий Савинова Sport24.

Вчера в эфире Коммент Шоу экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий, который вместе с казанской командой дважды приезжал в Ульяновск критически высказался о состоянии газона на местном стадионе "Труд", назвав поле "ужасающим". Напомним, что по решению комиссии РФС кубковый поединок "Волгой" - "Зенит" пройдет в Ульяновске.

В данный момент Слуцкий находится без команды, так как в середине ноября покинул "Рубин" по собственной инициативе. Сейчас Леонид участвует в различных аналитических и юмористических передачах и шоу.


Слуцкий Волга Ул
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