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Metaratings: полузащитник "Краснодара" Мацукатов перейдет в "Акрон" на правах аренды

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Российский футболист Алекс Мацукатов продолжит карьеру в "Акроне".
Фото: РПЛ
По сообщениям СМИ, "Акрон" согласовал с "Краснодаром" переход 24-летнего россиянина Алекса Мацукатова на правах аренды до конца нынешнего сезона. Возможно, тольяттинский клуб получит право выкупа футболиста по итогам аренды.

В этом сезоне в Алекса Мацукатова 11 матчей - 1 в РПЛ, 7 в Первой лиге и 3 в Кубке России. В активе россиянина 1 гол. На счету воспитанника "быков" 3 матча за различные юношеские сборные России. "Акрон" по итогам 20 туров розыгрыша Первой лиги с 22 очками располагается на 13 месте.

Источник: Metaratings


Мацукатов Краснодар Акрон
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