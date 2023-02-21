По сообщениям СМИ, "Акрон" согласовал с "Краснодаром" переход 24-летнего россиянина Алекса Мацукатова на правах аренды до конца нынешнего сезона. Возможно, тольяттинский клуб получит право выкупа футболиста по итогам аренды.
В этом сезоне в Алекса Мацукатова 11 матчей - 1 в РПЛ, 7 в Первой лиге и 3 в Кубке России. В активе россиянина 1 гол. На счету воспитанника "быков" 3 матча за различные юношеские сборные России. "Акрон" по итогам 20 туров розыгрыша Первой лиги с 22 очками располагается на 13 месте.
Источник: Metaratings
Metaratings: полузащитник "Краснодара" Мацукатов перейдет в "Акрон" на правах аренды
Российский футболист Алекс Мацукатов продолжит карьеру в "Акроне".
Фото: РПЛ