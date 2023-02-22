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Агент: у Кейта Бальде есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона

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Агент сенегальского футболиста "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался по поводу готовности своего игрока ко второй части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона, - приводит комментарий агента Sport24.

Центрфорвард из Сенегала Кейта Бальде, которого "Спартак" подписал летом 2022 года, в текущем сезоне провел всего 1 игру в РПЛ против "Зенита" (1:2). После этого спартаковец получил дисквалификацию за нарушение правил проведения допинг-контроля. Футболист вместе со "Спартаком" готовился к рестарту российского сезона в ОАЭ и Турции. В межсезонных контрольных поединках Кейта забил забил 3 гола. Всего за свою карьеру Бальде провел 300 встреч. В активе спартаковца 78 голов и 43 голевые передачи.

По итогам осенней части РПЛ, идущий на 2-й строчке, "Спартак" отстает от "Зенита", занимающего 1 место, на 6 очков. Команды проведут матч друг против друга в мае в рамках 26-го тура в Санкт-Петербурге.


Кейта Бальде Спартак
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