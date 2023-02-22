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Сафонов: Галицкий — очень интересный человек, но с ним очень тяжело спорить

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу владельца клуба Сергея Галицкого.
Фото: ФК "Краснодар"
- Галицкий — очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент – с ним очень тяжело спорить. Потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы, переспорить его очень тяжело, - приводит мнение Сафонова ютуб канал Коммент Шоу.

55-летний российский предприниматель Сергей Галицкий с 2008 года является владельцем "Краснодара", который он сам же и основал. В 2011 году "быки" вышли в РПЛ, и с тех пор являются одним из топ-клубов лиги. Всего в РПЛ южане провели 361 игру, в которых одержали 167 побед. Клуб трижды выигрывал бронзовые медали турнира.

Российский голкипер Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне россиянин пропустил 31 гол в 19 играх за краснодарский коллектив. Также на счету Матвея 6 сухих матчей.


Сафонов Краснодар Галицкий
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