Сафонов: Галицкий — очень интересный человек, но с ним очень тяжело спорить

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов высказался по поводу владельца клуба Сергея Галицкого.

Фото: ФК "Краснодар"

- Галицкий — очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент – с ним очень тяжело спорить. Потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы, переспорить его очень тяжело, - приводит мнение Сафонова ютуб канал Коммент Шоу.



55-летний российский предприниматель Сергей Галицкий с 2008 года является владельцем "Краснодара", который он сам же и основал. В 2011 году "быки" вышли в РПЛ, и с тех пор являются одним из топ-клубов лиги. Всего в РПЛ южане провели 361 игру, в которых одержали 167 побед. Клуб трижды выигрывал бронзовые медали турнира.



Российский голкипер Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне россиянин пропустил 31 гол в 19 играх за краснодарский коллектив. Также на счету Матвея 6 сухих матчей.