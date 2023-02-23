– В целом обе команды показали довольно неплохой уровень футбола, несмотря на погодные условия. "Спартак" заслужил победу. В первом тайме красно-белые были на голову сильнее соперника. Думаю, команда Абаскаля вполне могла забить и два мяча, и даже три. На "Локо" было печально смотреть. "Железнодорожники" просто не знали, что делать на поле. "Спартак" был резче, быстрее, выходил победителем из единоборств, Закономерно открыл счет.
Но согласен, что после перерыва все было уже не так однозначно. Где-то спартаковцы, наверное, посчитали, что игра пойдет в прежнем ключе. Где-то сработали замены "Локо". Хозяева стали действовать агрессивнее, навязывать борьбу впереди. Но концовка встречи все равно осталась за подопечными Абаскаля, у Промеса был момент. Так что все по делу, – приводит слова Юрана "СЭ".
Накануне "Спартак" с минимальным счетом 1:0 одолел в гостях "Локомотив" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано.
Новичок красно-зеленых Игорь Смольников вышел на поле в стартовом составе. По ходу первого тайма 34-летний защитник получил небольшое повреждение и был заменен на 58-й минуте. Еще один дебютант "Локомотива" Артем Дзюба после перерыва упустил две возможности поразить ворота Максименко. Сначала мяч после удара 34-летнего ветерана угодил в штангу, а затем он пробил выше пустых ворот в контратаке. В компенсированное время аналогичный момент не использовал нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес с передачи португальского защитника Тавареша.
Ответный матч пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Юран: "Спартак" заслужил победу. На "Локо" было печально смотреть
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран заявил, что "Спартак" заслужил победу в первом матче 1/4 финала Кубка России с "Локомотивом" (1:0).
Фото: ФК "Химки"