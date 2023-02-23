– Эмоции? Смешанные. Несомненно, я рад вернуться, первая игра. Но результат не тот, на который рассчитывали. Сделаем работу над ошибками. Думаю, в ответном матче все можно исправить. Второй тайм показал, что есть куда двигаться. В перерыве внесли коррективы, где-то стали смелее, агрессивнее и смогли перевернуть игру, – цитирует Смольникова "СЭ".
Накануне "Спартак" с минимальным счетом 1:0 одолел в гостях "Локомотив" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано.
Новичок красно-зеленых Игорь Смольников вышел на поле в стартовом составе. По ходу первого тайма 34-летний защитник получил небольшое повреждение и был заменен на 58-й минуте. Еще один дебютант "Локомотива" Артем Дзюба после перерыва упустил две возможности поразить ворота Максименко. Сначала мяч после удара 34-летнего ветерана угодил в штангу, а затем он пробил выше пустых ворот в контратаке. Ответная игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Смольников – о преображении "Локо" во втором тайме: стали смелее, агрессивнее и смогли перевернуть игру
Новичок "Локомотива" Игорь Смольников объяснил улучшения в игре "железнодорожников" во втором тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"