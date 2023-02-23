Это наименьшее значение за последние семь лет. Таковы анализы суммарных трат на формирование составов команд высшего дивизиона чемпионата России на трансферы по оценкам портала Transfermarkt. В эту сумму входят не только расходы в зимнее трансферное окно, а траты за текущий сезон в целом.
Рекордсменом по величине затрат на приобретение новых футболистов стал "Локомотив". В общей сложности "железнодорожники" раскошелились на 18,6 миллиона евро. Зимой клубы РПЛ потратили на трансферы 28 млн евро, что втрое ниже прошлогоднего значения (82 млн). Общая величина расходов команд чемпионата России с лета составила 115 миллионов евро. Этот показатель является одиннадцатым в мире и наименьшим за предыдущие семь лет.
Источник: Metaratings
Клубы РПЛ потратили 116 млн евро на трансферы в сезоне-2022/23 – это минимум за последние 7 лет
Расходы клубов Российской Премьер-Лиги на подписание новых футболистов в сезоне-2022/23 составили 116 миллионов евро.
ФК "Локомотив"