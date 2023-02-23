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Клубы РПЛ потратили 116 млн евро на трансферы в сезоне-2022/23 – это минимум за последние 7 лет

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Расходы клубов Российской Премьер-Лиги на подписание новых футболистов в сезоне-2022/23 составили 116 миллионов евро.
ФК "Локомотив"
Это наименьшее значение за последние семь лет. Таковы анализы суммарных трат на формирование составов команд высшего дивизиона чемпионата России на трансферы по оценкам портала Transfermarkt. В эту сумму входят не только расходы в зимнее трансферное окно, а траты за текущий сезон в целом.

Рекордсменом по величине затрат на приобретение новых футболистов стал "Локомотив". В общей сложности "железнодорожники" раскошелились на 18,6 миллиона евро. Зимой клубы РПЛ потратили на трансферы 28 млн евро, что втрое ниже прошлогоднего значения (82 млн). Общая величина расходов команд чемпионата России с лета составила 115 миллионов евро. Этот показатель является одиннадцатым в мире и наименьшим за предыдущие семь лет.

Источник: Metaratings


Локомотив
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