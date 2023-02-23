– Как отношусь к мнению, что Смольников и Дзюба, которым 68 лет на двоих, не те игроки, которые нужны "Локомотиву"? Тяжело ответить. Это их мнение. Мы пришли сюда, чтобы решать определенные задачи, помочь команде. Лучший ответ будет от нас на поле – наша игра, – приводит ответ 34-летнего защитника "железнодорожников" "СЭ".
Накануне "Спартак" с минимальным счетом 1:0 одолел в гостях "Локомотив" в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев. Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано.
Новичок красно-зеленых Игорь Смольников вышел на поле в стартовом составе. По ходу первого тайма 34-летний защитник получил небольшое повреждение и был заменен на 58-й минуте. Еще один дебютант "Локомотива" Артем Дзюба после перерыва упустил две возможности поразить ворота Максименко. Сначала мяч после удара 34-летнего ветерана угодил в штангу, а затем он пробил выше пустых ворот в контратаке. Ответная игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Смольников – о том, что им с Дзюбой на двоих 68 лет: лучший ответ будет от нас на поле
Новичок "Локомотива" Игорь Смольников ответил на провокационный вопрос журналистов по окончании матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"