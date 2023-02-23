- Обидно, что пропустили в концовке. Тяжелая игра, плюс погодные условия, сами видите, какие. Все замерзли, мяч дубовый. Но ничего страшного, все были в равных условиях. У нас есть еще ответная игра дома с нашими болельщиками. Поэтому мы ждем, что они нас поддержат и с ними мы победим.
Встреча "Крыльев" и "Динамо" в Самаре завершилась победой хозяев 2:1. Единственный гол в составе москвичей забил именно Тюкавин, появившийся на поле уже во время матча. Нападающий сравнял счёт на 80-й минуте, однако на 88-й минуте самарцы вновь вышли вперед, а динамовцы больше не сумели отыграться. Ответный матч состоится в Москве 1 марта.
Источник: "Матч ТВ".
Тюкавин: все замерзли, мяч дубовый. Обидно, что пропустили в концовке
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал поражение от самарских "Крыльев Советов" в первом матче 1/4 финала Кубка России.
ФК "Динамо"