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Мостовой: собираюсь получать лицензию, когда помогут. Те, кто отдал жизнь футболу, заслуживают тренировать

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Бывший игрок сборной России по футболу заявил, что планирует получать тренерскую лицензию, когда получит финансовую поддержку.
Фото: РИА Новости
"Когда собираюсь получать тренерскую лицензию? Не знаю, когда помогут. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию. Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я 25 лет только в футбол играл. Я думаю, что те, кто отдал всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность – тренировать", - приводит слова Мостового Vprognoze.

Напомним, ранее Александр Мостовой сообщил, что планирует получать тренерскую лицензию, если найдется спонсор, который поможет ему заплатить за обучение. Ранее Мостовой неоднократно заявлял, что не планирует получать лицензию и считает ее бесполезной.

Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии. С августа прошлого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.


Мостовой
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