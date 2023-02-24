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Баньяц: у Краснодара большие цели, но не все так просто

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Сербский футболист "Краснодара" Михайло Баньяц высказался по поводу целей команды на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Какие у нас цели в чемпионате? Честно, я не знаю. Я считаю, что "Краснодар" — большая команда, у которой есть большие цели, но не все так просто. У нас новый тренер [Владимир Ивич], и сейчас только начало второй части сезона, – приводит комментарий Баньяца "СЭ".

"Краснодар" участвует в двух турнирах – РПЛ и Кубок России. В российском первенстве южане набрали 25 очков и располагаются на 8-й строчке. В национальном кубке "быки" смогли преодолеть групповой раунд и вышли в плей-офф турнира, где вчера разгромно уступили ЦСКА (0:3) в первом матче. Во вторую часть сезона "Краснодар" входит с новым наставником - сербским тренером Владимиром Ивичем, который сменил россиянина Александра Сторожука. Свою первую игру в РПЛ "Краснодар" сыграет дома против "Торпедо" из Москвы.

23-летний центральный хавбек из Сербии Михайло Баньяц в текущем сезоне провел в 21 игру за "Краснодар" – 7 в Кубке России и 14 в РПЛ. В активе игрока 2 гола и 5 результативных передач.


Баньяц Краснодар
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