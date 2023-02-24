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Бабаев: сейчас, когда известно, что все варианты по форвардам сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб отпустил в аренду Адольфо Гайча.
Фото: РИА Новости
"По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба. Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочел не отпускать", - цитирует Бабаева Sport24.

Напомним, Адольфо Гайч официально перебрался в "Верону" в конце января. Срок его арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. При этом у итальянского клуба есть право выкупа на аргентинца.

До ухода в аренду Гайч в текущем сезоне успел провести 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.


Гайч ЦСКА Бабаев
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