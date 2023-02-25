- Интересно догнать, добавить интрижки. В "Зените" собраны такие же футболисты, как и мы - по две руки и ноги. Просто у них мастерства побольше, но и они могут допускать ошибки, проигрывать. Если "Зенит" настроен на каждый матч на 100%, то против него очень сложно играть из-за набора исполнителей. Однако другие команды могут дать бой лидеру чемпионата, - передает слова Комличенко Matchtv.ru.
"Ростов" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место, набрав 35 очков в 17 матчах. Отставание желто-синих от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 7 очков. Сине-бело-голубые в стартовых 17 матчах первенства одержали 13 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, очная встреча подопечных Сергея Семака с ростовчанами в Санкт-Петербурге завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.
Комличенко: "Ростову" интересно догнать "Зенит", добавить интрижки
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал об отношении к гонке за "Зенитом" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"