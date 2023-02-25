- Дзюба? Он может помочь при игре в атаку, забить каким-то командам из нижней части таблицы, но это 50 процентов. Только при хорошем отношении и мотивации, если он будет упорно тренироваться и доказывать. Он и Смольников все равно не те люди, которые поведут за собой, у кого можно чему-то научиться, от кого можно что-то взять по самоотдаче, по мастерству и также по игре, - передает слова Чугунова "Евро-Футбол.Ру".
8 февраля 2023 года официальный телеграм-канал московского "Локомотива" объявил о заключении контрактов до конца текущего сезона с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой и 34-летним правым защитником Игорем Смольниковым. 22 февраля "железнодорожники" на своем поле уступили "Спартаку" со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала верхней сети плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Дзюба и Смольников вышли в стартовом составе и не отметились результативными действиями, при этом Артем провел на поле всю игру, а Игорь был заменен на 59 минуте.
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Экс-игрок "Кубани" Чугунов: Дзюба и Смольников - не те люди, которые поведут "Локомотив" за собой
Экс-футболист "Кубани" Александр Чугунов прокомментировал игру новичков "Локомотива" нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.
Фото: ФК "Локомотив"