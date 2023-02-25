"Пока рано говорить о продлении контракта. Зимой пришел новый тренер в команду. Для всех весенний отрезок будет важен. С руководством пока не обсуждали новый контракт игрока. Но Тимофей давно в команде, он уже там, как дома. Никаких проблем не будет, я не сомневаюсь", - цитирует Талаева "СЭ".
Тимофей Маргасов перешел в "Сочи" из столичного "Локомотива" в августе 2020 года в качестве свободного агента. 30-летний российский защитник принял участие в текущем сезоне в 19 матчах за команду и отличился в них двумя ассистами. По итогам осенней части чемпионата России "Сочи" занимает 9 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 баллов в 17 сыгранных турах.
Агент защитника "Сочи" Маргасова: пока рано говорить о продлении контракта
Агент защитника "Сочи" Тимофея Маргасова Андрей Талаев поделился мыслями о будущем своего клиента в сочинском клубе.
Фото: РИА Новости