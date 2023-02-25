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Директор ульяновской "Волги" – о брошенном банане в Вендела: это печально и позорно. Будем находить виновного

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Директор "Волги" из Ульяновска Михаил Наволокин высказался по поводу инцидента с брошенным бананом в Вендела в матче Кубка России против "Зенита" (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
- Этого эпизода я не видел. Будем разбираться в этом, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходит. Ничего хорошего в этом нет. Если такой случай был, значит будем находить виновного, - приводит комментарий Наволкина "Чемпионат".

Сегодня "Зенит" в Ульяновске проводил кубковый матч против местной "Волги". Петербуржцы отправили в ворота ульяновского коллектива три безответных мяча. Бразильский хавбек команды Сергея Семака Вендел вышел в стартовом составе команды и провел на поле 90 минут, поучаствовав в разгроме результативной передачей на Зелимхана Бакаева. На 90-й минуте наставник сине-бело-голубых принял решение заменить бразильца на россиянина Данилу Козлова. В то время, как Вендел уходил с поля на газон с трибуны прилетел банан. Сообщалось, что данный эпизод был отражен в протоколе матча.


Вендел Волга Ул Зенит
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