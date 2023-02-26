– Было ожидаемо, что просто не будет. Когда кубковый матч на выезде с командой, которая ниже лигой. Для них не всегда такие матчи проходят, это огромная мотивация – игра с "Зенитом". Все мы ожидали, что будет непросто: поле, погода, все вместе. Хочу отметить также атмосферу, очень приятная. Такие матчи в небольших городах – круто. Безусловно, поле сказывается, это не летом играть. Погода и поле. Но я скажу так, что на базе у нас хуже поле, чем тут. Поэтому нормально было. Были одинаковые условия, мы в принципе все готовы к этому, – приводит слова Мостового ТАСС.
25 февраля "Зенит" одержал разгромную победу в Ульяновске над местной "Волгой" со счетом 3:0 и пробился в следующую стадию Пути Регионов Кубка России сезона-2022/23. В составе сине-бело-голубых голы на свой счет записали Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев, поставивший победную точку на последних минутах.
Заметим, в компенсированное время игры Кубка России между "Волгой" и "Зенитом" (0:3) в Ульяновске в 25-летнего бразильца с трибуны бросили банан. В это время Вендел покидал поле после замены. В поволжском клубе уже отреагировали на этот эпизод и сообщили о том, что виновный будет найден. Также РФС проинформировал, что КДК на своем заседании рассмотрит данный инцидент.
Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые имеют все шансы в пятый раз подряд завоевать чемпионский титул в РПЛ. Перед заключительной стадией розыгрыша «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая главных конкурентов - «Спартак» и «Ростов» - на шесть и семь очков соответственно.
Мостовой – о разгромной победе "Зенита" над "Волгой": было ожидаемо, что просто не будет
Футболист "Зенита" Андрей Мостовой отреагировал на разгромную победу питерского "Зенита" над ульяновской "Волгой" (3:0) в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"