По сведениям источника, целью покупки клуба из второго дивизиона чемпионата России является возрождение фарм-команды "железнодорожников". Ранее ей была "Казанка", игравшая в ФНЛ.
Помимо "Велеса", руководство "Локомотива" нацелилось на приобретение клуба из ФНЛ-2 для решения тех же задач по подготовке резерва и предоставления игровой практики талантливым футболистам.
По итогам 20-ти сыгранных туров "Велес" занимает четырнадцатое место в Первой Лиге, набрав двадцать очков. Примечательно, что "Локомотив" также занимает четырнадцатую строчку в РПЛ. На счету команды Михаила Галактионова за 13 туров до финиша сезона 13 очков.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": руководство "Локомотива" собирается купить "Велес"
Боссы московского "Локомотива" находятся в активной стадии переговоров о приобретении столичного клуба "Велес", выступающего в Первой Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"