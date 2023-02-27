- От легионеров в российском футболе стоит отказаться. Я до сих пор убежден в том, что ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной. Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым — ни одного иностранца в команде.
Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге действует лимит на иностранных футболистов, позволяющий командам чемпионата иметь в заявку на сезон не более 13 легионеров. Кроме того, клубам запрещено располагать менее чем 12 игроками, имеющими российское гражданство. Одновременно на поле может находиться не более восьми футболистов, являющихся легионерами. После событий февраля 2022 года в некоторых командах РПЛ либо существенно сократилось количество легионеров, либо клубы вовсе отказались от иностранных игроков.
Источник: "РБ Спорт"
Терюшков: в российском футболе нужно отказаться от легионеров. В командах с госфинансированием их должно быть ноль
Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков выступил резко против иностранных футболистов в РПЛ.
ТАСС