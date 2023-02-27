– Чувствуется ли в клубах РПЛ совершенно другой уровень игры по сравнению с Первой Лигой? Нет, в том году участвовал в матче со "Спартаком". Играли в той встрече Мозес, Промес. Не могу сказать, что прям очень какого-то космического уровня футболисты. Против них можно играть, просто выполняй то, что от тебя требуется, – цитирует Ширяева "Татар-информ".
Максим Ширяев перешел в "Рубин" из "Нефтехимика" во время зимней паузы. 27-летний защитник, выступая за команду из Нижнекамска, участвовал в игре с московским "Спартаком". В рамках подготовки к рестарту сезона новичок татарстанского клуба принял участие в контрольных матчах с представителями высшего дивизиона чемпионата России – московским ЦСКА и грозненским "Ахматом".
После 20-ти сыгранных туров "Рубин" замыкает тройку сильнейших клубов Первой Лиги, набрав 37 очков. Отставание от лидирующей "Балтики" из Калининграда составляет всего четыре балла.
Защитник "Рубина" Ширяев: я играл против Промеса и Мозеса. Не считаю их космического уровня футболистами
Защитник казанского "Рубина" Максим Ширяев заявил, что не видит большой разницы в уровне команд РПЛ и Первой Лиги.
Фото: ФК "Спартак"