По информации источника, гонорар главных арбитров четвертьфинала Кубка России составляет 170 тысяч рублей. Таким образом, главный судья матча Сергей Иванов, после уплаты 13% от этой суммы на налоги, получит за свою работу 148 тысяч рублей.
Василий Казарцев, отработавший на ВАР, заработал 78,3 тысячи рублей после вычета налогов. Два помощника арбитра заработали 85 тысяч рублей до вычета налогов, АВАР - 40, резервный судья - 25.
Во втором тайме встречи ответного матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" главный судья Иванов засчитал гол полузащитника Зобнина после просмотра VAR. Также арбитр назначил два одиннадцатиметровых удара в ворота "железнодорожников".
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": арбитр матча "Спартак" - "Локомотив" Иванов заработал за игру 148 тысяч рублей
Стал известен гонорар судейской бригады, обсуживавшей встречу 1/4 финала Кубка России "Спартак" - "Локомотив" (4:2).
Фото: "СЭ"