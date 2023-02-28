- Обычная борьба, рук я точно не клал. Просто он упал, я обежал, забрал мяч – и все. Тянул ли я его? На ВАР было видно, мне казалось, что я его не хватал. Судья тоже так посчитал, думаю, так и было, - приводит мнение Игнатова "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" обыграл "Локомотив" (4:2) в рамках Кубка России и по сумме двух матчей прошел в следующую стадию турнира. 22-летний россиянин Михаил Игнатов, играющий на позиции атакующего хавбека, вышел с первых минут и провел на поле 73 игровые минуты. За это время воспитанника красно-белых сумел отметиться голом и результативным пасом. Михаил принял активное участие во втором голе своей команде, когда выиграл борьбу у защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна и отдал ассист на Романа Зобнина. Мяч просматривали на ВАР и позвали главного судью Сергея Иванова к монитору, но арбитр из Ростова своего решения не изменил и гол засчитал. По мнению некоторых судейских экспертов, Игнатов нарушал правила в борьбе с Тикнизяном.
Игнатов – о втором голе "Спартака": обычная борьба, рук я точно не клал. Просто он упал, я обежал, забрал мяч – и все
Российский футболист "Спартака" Михаил Игнатов высказался по поводу второго мяча команды в кубковом матче против "Локомотива" (4:2).
Фото: ФК "Спартак"