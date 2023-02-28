- Сейчас Вилсон проходит лечение. Все идет по плану. Точно сказать, когда вернется на поле, пока нельзя, - приводит комментарий Лакруа Sport24.
Французский центрфорвард Вильсон Изидор, пополнивший состав "Локомотива" зимой 2022 года, в данный момент не тренируется вместе с командой и не принимает участие в матче из-за полученного повреждения. Отметим, что травма помешала французу покинуть Москву и перебраться в "Лион". Игрок не смог пройти медицинский осмотр. Свой последний матч за столичный коллектив Вильсон сыграл еще в ноябре 2022 года, где его команда проиграла "Спартаку" (1:2), а сам игрок забил гол. Всего в текущем сезоне на счету Изидора 17 сыгранных поединков, в который он сумел отметиться 4 точными попаданиями и 4 результативными передачами.
Агент: сейчас Изидор проходит лечение. Когда он вернется на поле, пока неизвестно
Агент французского форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался по поводу возвращения игрока на футбольное поле.
Фото: ФК "Локомотив"